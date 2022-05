Shanna Moakler (47) hat nur Gutes über die Hochzeit ihres Ex-Mannes zu sagen! Von 2004 bis 2088 war sie mit Travis Barker (46) verheiratet, zwei Kinder bekamen sie zusammen. Und auch um Shannas Erstgeborene aus einer früheren Beziehung kümmert sich der Schlagzeuger wie um sein eigenes Kind. Die Trennung belastete die Schauspielerin damals sehr – und auch jetzt soll sie noch Gefühle für ihren Ex haben. Nun äußerte sich Shanna zum ersten Mal zu Travis' Märchenhochzeit mit Kourtney Kardashian (43).

"Ich wünsche dem glücklichen Paar eine schöne Ehe. Ich werde weiterhin nur das Beste für meine Kinder wollen", stellte sie gegenüber Us Weekly klar. Sie sei glücklich, dass ihre Kinder dabei gewesen seien und etwas von Italien gesehen hätten: "Es war eine schöne Geste, meine Kinder in eine so wunderbare Sache einzubeziehen." Die zwei gemeinsamen Kids Landon (18) und Alabama (16) so wie ihre Tochter Atiana (23) hätten sehr glücklich ausgesehen.

Shannas drei Kinder verstehen sich nämlich ganz hervorragend mit den Kardashians: Alabama drehte bereits fleißig TikToks mit Penelope (9) und North (8). Und auch Kourtney ist ganz begeistert von den Kindern ihres Mannes. "Kourtney liebt Alabama und Landon. Sie kann es kaum erwarten, endlich ihre Stiefmutter zu werden", hatte ein Insider vor der Hochzeit berichtet.

Getty Images Travis Barker und Shanna Moakler, Mai 2005

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler, Schauspielerin

Instagram / kourtneykardash Alabama Barker, Kourtney Kardashian, Landon Barker, Travis Barker, Penelope Disick und Atiana

