War Caitlyn Jenner (72) sauer? Vor wenigen Tagen haben sich die Tochter ihrer Ex-Frau Kris Jenner (66), Kourtney Kardashian (43), und der Blink-182-Drummer Travis Barker (46) das Jawort gegeben. Für die großen Feierlichkeiten im italienischen Portofino haben die beiden fast die ganze Familie einfliegen lassen – abgesehen von Caitlyn. Denn die war gar nicht eingeladen. Sie zählte laut einem Insider nicht zu dem kleinsten Kreis, den sich Kourtney und Travis für die intime Zeremonie gewünscht hatten. Doch wie hat sie auf die Abfuhr reagiert?

Wie ein anonymer Tippgeber aus Caitlyns Team gegenüber Page Six verriet, habe sie überhaupt nicht damit gerechnet, keine Einladung für die Trauung zu erhalten. "Sie war schockiert", plauderte die Quelle aus. Immerhin war die ehemalige Profisportlerin rund 22 Jahre mit Kourtneys Mutter verheiratet und hat die heute 43-Jährige mit großgezogen.

Caitlyns Verhältnis zu den Kardashians hat sich zuletzt eigentlich gebessert. Nach der Trennung von Kris im Jahr 2014 hatten sie zwar kaum noch voneinander gehört – vor wenigen Wochen gab sie im Podcast "Full Send" jedoch preis: "Meine Beziehung zu der Familie ist in Ordnung." Vor allem mit ihren Kindern Kendall (26) und Kylie (24) würde sie regelmäßig etwas unternehmen. Der Kontakt zu deren Halbgeschwistern sowie deren Mutter, ihrer Ex, sei jedoch eher sporadisch: "Kim ist mir wahrscheinlich am nächsten."

Backgrid / ActionPress Die Kardashians auf Kourtney Kardashians Hochzeit im Mai 2022

Getty Images Caitlyn Jenner im März 2022 in West Hollywood

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner auf ihrer Geburtstagsfeier, Oktober 2019

