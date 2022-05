Haben Renata Lusin (34) und Christian Polanc (44) in den Augen der Zuschauer wirklich die beste Performance hingelegt? Die beiden Tänzer konnten sich am Freitagabend in der Let's Dance-Profi-Challenge gegen ihre 18 Konkurrenten durchsetzen. Dass sie das geschafft haben, fällt ihnen noch schwer zu glauben. Allerdings hatten sie nach dem Auftritt auch schon beide ein ziemlich gutes Gefühl. Doch haben Renata und Christian verdient gewonnen?

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 28. Mai, 13:42 Uhr] hervorgeht, ist der Großteil der 1.450 Teilnehmer mit dem Ergebnis zufrieden: 1.010 (69,7 Prozent) sind der Meinung, dass die 34-Jährige und der gebürtige Ingolstädter die beste Leistung abgeliefert haben. 440 (30,3 Prozent) hätten den Sieg hingegen eher einem anderen Tanzpaar gegönnt.

Bei den Lesern waren vor allem Massimo Sinató (41) und Vadim Garbuzov (35) hoch im Kurs. Christian und Renata schafften es im Favoriten-Voting nur auf den sechsten Platz von zehn. In den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram zeigten sich die Zuschauer aber auch von Marta Arndt (32) und Zsolt Sándor Csekes (34) Darbietung angetan. "Marta und Zsolt sind die wahren Gewinner", schrieb einer von ihnen.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Christian Polanc, "Let's Dance"-Stars

Instagram / massimo__sinato Vadim Garbuzov und Massimo Sinató im Mai 2022

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und Marta Arndt, "Let's Dance"-Tänzer

