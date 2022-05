Wie sollte Fabio De Pasquales Traumfrau sein? Der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer ist seit knapp einem halben Jahr Single. Nach vielen Auf und Abs haben der Reality-TV-Kandidat und seine einstige Freundin Mrs.Marlisa entschieden, nicht mehr für ihre Beziehung kämpfen zu wollen. Fabio ist inzwischen über das Liebes-Aus hinweg und bereit, eine neue Frau kennenzulernen. Doch wie genau stellt er sich diese eigentlich vor?

"Wenn eine Frau kommt, dann soll sie auf jeden Fall offen und ehrlich mit mir sein und Sport mit mir zusammen machen, mit mir zusammen kochen... gesunde Ernährung", verriet Fabio im Promiflash-Interview bei dem Event "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Berlin Fashion Week. Seine Mrs. Right müsse zu seinem Lebensstil passen. "Da meine Ex und ich einen verschiedenen Lifestyle hatten, ist es auch vollkommen normal, dass wir am Ende einen Bruch hatten, aber jetzt weiß ich ganz genau, wo die Fehler lagen und jetzt kann ich das besser machen", erklärte der Berliner.

Auch Marlisa ist inzwischen wieder bereit für eine neue Beziehung. Zuletzt zeigte sie sich mehrfach mit dem ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer Dustin Hoche in der Öffentlichkeit. Gegenüber Promiflash gab die Influencerin preis: "Dustin und ich lernen uns gerade kennen. Wir sind noch in der Kennenlernphase gerade."

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale im Dezember 2021 auf Ibiza

Sonstige Mrs.Marlisa und Dustin Hoche im Mai 2022 in Gelsenkirchen

