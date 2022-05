Kourtney Kardashian (43) hat an so manches Detail gedacht! Die "The Kardashians"-Darstellerin und Travis Barker (46) sind endlich verheiratet. In einer romantischen Zeremonie sind die beiden Turteltauben in Italien vor den Traualtar getreten. Wie verliebt die zwei sind, feiern die Reality-TV-Beauty und der Blink182-Drummer seither immer wieder mit Schnappschüssen ihrer Traumhochzeit. Dabei ist vor allem nun eine niedliche Kleinigkeit aufgefallen. Kourtney hat ihren Hochzeitsschleier mit Travis' Tattoos besticken lassen.

Obwohl Kourtneys Kleid bei den Fans durchfiel, nahmen die Follower das Hochzeitsoutfit der Unternehmerin noch einmal genauer unter die Lupe. Dabei entdeckte ein Fan-Account auf Instagram, dass die 43-Jährige eines von Travis' Tattoos mit in ihren Schleier nähen lassen hatte. Bei dem Motiv handelte es sich um das Abbild der Jungfrau Maria, die auch der Musiker auf dem Kopf verewigt hat.

Ihre Fans sind sich eher uneinig, was sie von Kourtneys Hommage an ihren frischgebackenen Ehemann halten sollen. "Ich wusste nicht, dass es Travis' Tattoo war. Das ist ziemlich cool" oder "Schrecklicher Geschmack, aber was soll's", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte auf dem Account.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Cobra Team / BACKGRID / ActionPress Kourtney Kardashian und Travis Barker im Mai 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022 in Hollywood

