Vor einem halben Jahr wurde Gülcan Kamps (39) zum ersten Mal Mutter. Seither schwebt die Moderatorin im Mamaglück und genießt ihre neue Rolle in vollen Zügen. Aufgrund der neuen Aufgaben im Alltag hat sie ihre Schwangerschaftspfunde auch schnell wieder verloren und in ihre alte Form zurückgefunden. Jetzt verriet sie sogar, dass sie die zugelegten 15 Schwangerschaftskilos wieder komplett runter hat!

Stolz zeigt sie sich auf Instagram mit einem neuen Schnappschuss, auf dem sie in einer gold-gemusterten Hose und einem grauen Oberteil mit Cut-Outs posiert. Das Outfit betont ihren tollen Körper und von den Babykilos fehlt jede Spur. Unter dem Bild zeigt sie sich dankbar für die Leistung, die ihr Körper vollbracht hat: "Sechs Monate nach der Geburt sind die 15 Kilogramm Babykilo wieder runter und ich bin so dankbar, dass mir mein Körper dieses wunderschöne, kleine Wunder, mein Baby, geschenkt hat", schwärmt die 39-Jährige.

Auch wenn sie nur sechs Monate nach der Geburt ihres Kindes wieder in ihre alte Form zurückgefunden hat, weiß sie, was ihr Körper leisten musste und richtet sich mit einem Reminder an alle Mütter: "Ganz gleich, ob ihr nach der Geburt mehr, weniger oder das gleiche Gewicht auf die Waage bringt, ist das Wichtigste gesund und glücklich mit euch und eurem wundervollen Baby zu sein. [...] Jede Frau und jeder Körper ist anders und das ist doch fantastisch!"

Gülcan Kamps im April 2022

Gülcan Kamps, Moderatorin

Gülcan Kamps, Moderatorin

