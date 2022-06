Katharina Wagener (27) macht kein Geheimnis aus ihrer Essstörung. Die einstige Are You The One?-Kandidatin litt als Teenie an Magersucht. Die Ärzte schätzten ihre Überlebenschance damals sehr gering ein. Trotzdem schaffte sie es, die Krankheit zu überwinden. Doch ihr Essverhalten sei immer noch nicht normal, wie sie Promiflash verriet: "Man sucht sich nicht das aus, worauf man Hunger hat. Man sucht das aus, was man eben darf." Dabei achtet Kathi auf die Kalorien und gönnt sich nur selten das, worauf sie wirklich Lust hat.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de