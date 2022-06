Jarrod Bowen (25) bringt Licht ins Dunkle! Der britische Fußballstar und seine Freundin Dani Dyer (25) sind über beide Ohren ineinander verliebt. Im Oktober letzten Jahres bestätigte die einstige UK-Love Island-Gewinnerin, dass sie wieder in festen Händen ist. Wie überglücklich die Turteltauben sind, zeigen die zwei seither immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen im Netz. Zuletzt hieß es sogar, dass die beiden verlobt sein sollen. Diese niedlichen Gerüchte dementierte Jarrod nun jedoch!

Seit die Beziehung von Dani und Jarrod an die Öffentlichkeit kam, muss sich der Profikicker immer wieder Fragen zu seinem Privatleben stellen. Wie The Sun berichtete, redete Jarrod nun Klartext in Bezug auf eine mögliche Verlobung. "Nein, die Leute dachten, ich sei verlobt, aber ich weiß auch nicht, woher das kam", stellte er in einem Interview klar. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin verriet, soll ein baldiger Heiratsantrag jedoch ziemlich realistisch sein.

Vor allem Danis Vater soll ein großer Fan von Jarrod sein. Dennoch könnten es die beiden Verliebten nach Danis Eltern etwas langsamer angehen lassen. "Ihre Eltern befürchten, dass es eine Kurzschlussreaktion ist. Sie sehnt sich verzweifelt nach Glück, aber sie braucht nichts zu überstürzen", plauderte eine Quelle gegenüber New Magazine aus.

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, 2020

Getty Images Jarrod Bowen, Fußballer

