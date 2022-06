Prinzessin Beatrice (33) scheint wirklich überglücklich mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (38) zu sein! Die Tochter von Prinz Andrew (62) und Sarah Ferguson (62) nimmt momentan gemeinsam mit ihrem Liebsten an den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) teil. Am Freitag besuchte das Paar beispielsweise den Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral in London, der zu Ehren der Monarchin veranstaltet wurde. Beatrice' Outfit sorgte dabei für ganz besonders viel Aufmerksamkeit: Hat sie ihrem Mann mit ihrem Look etwa eine kleine Liebeserklärung gemacht?

Die 33-Jährige trug in der Kathedrale ein langärmeliges blaues Kleid von der Luxusmarke Beulah. Dazu kombinierte sie einen Hut in derselben Farbe und weiße Pumps. Beatrice' Handtasche war allerdings ein ganz besonderer Hingucker: Sie entschied sich für eine Clutch von der Designerin Sophia Webster mit der Aufschrift "Wifey for Lifey" (zu Deutsch: "Ehefrau fürs Leben"). Ob die Mutter einer Tochter damit wohl ausdrücken wollte, wie verliebt sie in ihren Edoardo ist?

Dem Immobilienunternehmer schien der Look der 33-Jährigen jedenfalls sehr gefallen zu haben. Er teilte auf seinem Instagram-Account ein Foto, auf dem Beatrice mit ihrer jüngeren Schwester Prinzessin Eugenie (32) zu sehen ist. Dazu schrieb Edoardo: "Meine wunderbare Schwägerin und meine phänomenale Ehefrau sehen so umwerfend aus."

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi beim 70. Thronjubiläum der Queen

Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2022 in London

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Juni 2022 in London

