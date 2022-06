Kevin Jonas (34) gibt Einblicke in seinen Familienalltag. Seit 2009 ist der "Camp Rock"-Darsteller nun schon mit seiner Frau Danielle (34) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Töchter, Alena und Valentina, die Februar 2014 und im Oktober 2016 zur Welt kamen. Doch obwohl seine Kinder dem Musiker alles in der Welt bedeuten, zeigt er sich nur selten mit den beiden im Netz. Nun veröffentlichte Kevin allerdings einen Schnappschuss mit seinem Nachwuchs.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte das Jonas Brothers-Mitglied nun das Familienfoto, auf dem alle vier freudig in die Kamera grinsen. Der Bildbeschreibung zu urteilen, machte Kevin mit seiner Frau und seinen beiden Kindern einen Ausflug in die Universal Studios in Hollywood – genauer gesagt in die Zaubererwelt von Harry Potter, die in dem Freizeitpark nachgebaut wurde. Augenscheinlich hatten seine Töchter auch jede Menge Spaß, denn sowohl Alena als auch Valentina präsentierten in dem Foto stolz ihren Zauberstab. Danielle und ihr Mann lächeln hingegen nur freundlich. "Du bist ein Zauberer, Harry", betitelte der "Sucker"-Interpret den Post zudem schlicht.

Unter dem Schnappschuss sammelten sich auch schnell viele begeisterte Kommentare der Fans. So schrieb ein Nutzer beispielsweise, dass die Familie sehr süß zusammen aussehe, während ein anderer hinzufügte: "Unglaublich, wie groß [deine Töchter] schon sind! Sie werden zu schnell erwachsen". "Und? Was war dein liebstes Fahrgeschäft?", erkundigte sich auch Jimmy Fallon (47) neugierig unter dem Post.

Instagram / daniellejonas Danielle und Kevin Jonas mit ihren Kindern

Instagram / daniellejonas Alena, Danielle und Valentina Jonas

Instagram / daniellejonas Danielle, Alena, Valentina und Kevin Jonas im Januar 2022

