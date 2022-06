Mit seiner Unter uns-Rolle setzt Jo Weil (44) ein Zeichen für Diversität! Der ehemalige Verbotene Liebe-Darsteller ist seit ein paar Wochen als Dominic Adams in der RTL-Serie zu sehen. Allerdings hütete der Stararchitekt lange Zeit ein Geheimnis: Er wurde als Frau geboren – ist also ein Transgender-Mann. Das steht aber nicht nur seiner Liebe zu Eva Wagner (Claudelle Deckert, 48) im Wege, es bringt ihn auch beruflich in eine brenzlige Lage: In einer Pressekonferenz musste sich Dominic zwangsouten. Für Darsteller Jo steht allerdings fest: Diese Storyline ist gesellschaftlich von enormer Bedeutung.

"Ich finde es großartig und wichtig, dass auch das Thema Transsexualität in einer täglichen Serie erzählt wird. Für viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die in ihrem Alltag vielleicht gar keinen Bezug dazu haben, kann dies das erste Mal sein, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen", betonte der Schauspieler im Gespräch mit PicturePuzzleMedien. Die selbstverständliche Darstellung der Figur in dem TV-Format könnte auch anderen dabei helfen, zu ihren wahren Gefühlen zu stehen. Der gebürtige Frankfurter hofft, dabei helfen zu können, Vorurteile aus dem Weg zu schaffen.

Auch persönlich hat Jo einen Bezug zu der Thematik. Erst vor wenigen Jahren hat er sich öffentlich als homosexuell geoutet. "Vielfalt macht unser Leben bunt und lebenswert! Je offener, respektvoller und selbstverständlicher die unterschiedlichsten Menschen zusammenleben, umso schöner ist unsere Welt doch!", hielt er deswegen fest und wünschte sich, dass jeder seine Sexualität nach eigenen Vorstellungen ausleben könne.

Anzeige

Getty Images Seriendarsteller Jo Weil

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Jo Weil als Dominic Adams bei "Unter uns"

Anzeige

Instagram / joweil_official Jo Weil mit seinem Freund, Instagram 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de