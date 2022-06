Das ist also Cruz Beckhams (17) neue Freundin. Im März trennte sich der jüngste Sohn von Victoria (48) und David Beckham (47) nach 18 Monaten von seiner Freundin Bliss Chapman. Bereits wenige Wochen später wurde er mit einer anderen an seiner Seite gesichtet. Anfangs war nicht ganz klar, ob es sich hierbei um seine neue Freundin handelt. Neue Bilder und ein Insiderbericht sprechen nun Bände: Das ist anscheinend die neue Freundin von Cruz Beckham.

Cruz und Tana Holding wurden zusammen mit ihren Freunden in einem Pub in London gesichtet. Die beiden wirkten auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, sehr vertraut miteinander, während sie sich innig umarmten und er der Blondine mehrmals den Kopf küsste. "Es ist noch frisch zwischen den beiden, aber Cruz scheint in Tana verliebt zu sein", gab ein Insider preis. Das Pärchen soll darüber hinaus gut zusammenpassen. "Sie lässt sich von Cruz' Ruhm und seiner Herkunft nicht beirren", fügte die Quelle hinzu.

Während Bilder von Cruz und Tana herum kursieren, plauderte nahezu zeitgleich ein Informant aus, dass Cruz nach Los Angeles ziehen möchte. Er wolle seine Musikkarriere ankurbeln und habe bereits einen Vertrag bei dem Musiklabel Tap Music unterschrieben. Sein Ziel wäre es, dort eigenständig Fuß zu fassen, unabhängig von dem Ruhm seiner Familie.

MEGA Cruz Beckham im April 2022

Actionpress/ Backgrid Cruz Beckham und Bliss Chapman, August 2021

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham, August 2021

