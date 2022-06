Damit hätten Britney Spears (40) und ihr Verlobter wohl nicht gerechnet! Die "Circus"-Sängerin und ihr Partner Sam Asghari (28) wollten heute eigentlich den schönsten Tag ihres Lebens feiern – denn heute soll die Hochzeit der beiden Turteltauben stattfinden. Doch nun wurde die Feier unerwartet von einem dramatischen Ereignis unterbrochen. Britneys Ex-Mann Jason Allen Alexander crashte die Zeremonie und sorgte für einen Polizeieinsatz!

Wie TMZ berichtete, sorgte Jason am Donnerstag für ziemliche Aufruhr. Denn auch Britneys Ex wollte sich unerlaubten Zugang zu ihrer Hochzeitsfeier verschaffen – dabei soll er behauptet haben, dass er selbst für die Veranstaltung eingeladen sei. Im Netz teilte er, dass er es zunächst an dem Sicherheitspersonal vorbei und es später in das Haus der Musikerin geschafft hatte. Wenig später wurde Jason jedoch von den Einsatzkräften überwältigt und zu Boden gerissen. Im Jahr 2004 heiratete das einstige Paar in einer spontanen Zeremonie in Vegas und trennte sich satte 55 Stunden später.

Ob die Hochzeitsfeier des Paares nun trotz des Zwischenfalls weiterläuft wie geplant, ist bisher noch unklar. Ganz so privat und klein, wie zunächst vermutet, soll die Zeremonie laut einiger Insider nämlich gar nicht sein. Denn wie Quellen gegenüber People berichteten, sollen neben Madonna (63), Paris Hilton (41) und Selena Gomez (29) auch Kate Hudson (43) und Gwyneth Paltrow (49) zu Gast sein.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

MEGA / Franklin PD Polizeifoto von Jason Allen Alexander

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

