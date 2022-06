Die beliebte Kuppelshow Princess Charming geht schon in wenigen Tagen in die zweite Runde! Nach der Rechtsanwältin Irina Schlauch wird die Projektleiterin Hanna unter der heißen Sonne Griechenlands nach ihrer Mrs. Right suchen. Insgesamt wollen 19 Kandidatinnen das Herz der attraktiven Hannoveranerin erobern. Aufmerksamen Fans dürfte ein Gesicht des bunten Casts schon ein Begriff sein: Die Teilnehmerin Jay ist nämlich ein Star auf TikTok!

Richtig gehört, Jay ist auf Social Media schon vor der "Princess Charming"-Ausstrahlung supererfolgreich: Auf TikTok folgen der sympathischen Frankfurterin sage und schreibe 421.000 User. Auf der Videoplattform teilt die Influencerin beispielsweise humorvolle Clips, Beitrage über queeres Leben oder auch Updates aus ihrem Leben. Zudem konnte sie auch auf Instagram bereits 28.300 Follower für sich gewinnen.

Bei "Princess Charming" möchte Jay jetzt die große Liebe finden – und bei ihrer Traumfrau sind ihr vor allem drei Eigenschaften besonders wichtig! Jays Partnerin müsse "selbstbewusst, zielsicher und mit ihren Emotionen im Einklang" sein. Ob Hanna sie mit ihrem Charakter um den Finger wickeln kann?

Alle Infos zu "Princess Charming" bei RTL+

Instagram / jaygotajetpack Die "Princess Charming"-Kandidatin Jay im Mai 2022

Instagram / jaygotajetpack Jay, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

Instagram / jaygotajetpack Jay im März 2022

