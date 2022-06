Rebel Wilson (42) kann sich auf den Support ihrer Fans verlassen! Am vergangenen Donnerstag verkündete die Pitch Perfect-Darstellerin, dass sie und ihre neue Freundin Ramona Agruma auf Wolke sieben schweben. Am Samstag wurde bekannt: Die gebürtige Australierin habe sich jedoch wohl nur geoutet, weil eine australische Zeitung ihr mit einem Artikel über ihre Sexualität zuvorkommen wollte. Nun meldete sich Rebel erstmals selbst zu dem Vorfall!

Via Twitter reagierte Rebel nun auf die Neuigkeiten, dass die australische Zeitung "The Sydney Morning Herald" sie zu ihrem Outing gedrängt habe – und bestätigt den Vorfall, indem sie sich bei ihren Fans für den Rückhalt bedankt. Dabei antwortet sie auf einen anderen Tweet, in welchem die Situation noch einmal genau beschrieben wurde mit den Worten: "Danke für eure Kommentare, es war eine sehr schwierige Situation, aber ich versuche, sie mit Anmut zu meistern."

Dass sich Rebel in eine Frau verliebt hat, teilte sie mit einem niedlichen Selfie mit ihrer Freundin auf ihrem Instagram-Account mit. "Ich dachte immer, ich muss mir einen Disney-Prinzen suchen... Aber was ich in Wahrheit immer gebraucht habe, war vielleicht einfach eine Disney-Prinzessin", schrieb sie unter dem Schnappschuss der Turteltauben. Seit Januar sollen die beiden bereits ein Paar sein.

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im April 2022

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

