Ob Christin Kaeber (33) inzwischen mit dem Namen ihres Babys warm geworden ist? Anfang des Jahres verkündete die kleine Schwester von Liz Kaeber (29), dass sie und ihr Partner Leons zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Seitdem hält die Influencerin ihre Community auch stets über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. So verriet die werdende Mama im April beispielsweise, dass sie schon einen Namen für ihren Sohn hätten, mit dem sie allerdings nicht zufrieden sei. Nun gab Christin ein Update von der Namensfindung.

Auf ihrem Instagram-Account veranstaltete die 33-Jährige nun eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. Die Fans interessierte dabei besonders alles rund ums zweite Baby – so auch der Name des kleinen Mannes. "Leons hatte mir damals den Namen genannt und ich war zeitgleich absolut dagegen", begann sie zu erzählen. Sie habe sich in diesem Moment absolut nicht mit dem Namen identifizieren können. Die Vorstellung, ihren Sohn so zu nennen, sei für sie absurd gewesen. "In den letzten Monaten hat sich jedoch ein Wandel ergeben. Ich lese und schreibe den Namen unfassbar gern, auch wenn es mir befremdlich erscheint, ihn auszusprechen", berichtete Christin.

"Aber wenn ich an den Kleinen denke und ihn mir vorstelle, habe ich diesen Namen vor Augen", fuhr die werdende Mama fort. Keine andere Bezeichnung könne jemals passender für das Baby sein. Zudem bedeute es Leons sehr viel, dass er den Namen seines zweiten Kindes entdeckt und ausgewählt habe.

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Mai 2022

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Partner Leons

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de