Für Hanna beginnt in einigen Stunden eine superaufregende Zeit! Morgen geht nämlich die zweite Staffel der beliebten Kuppelshow Princess Charming an den Start – und im Rahmen des RTL+-Formats sucht die Hannoveranerin unter der heißen Sonne Griechenlands nach ihrer Mrs. Right. Aber was war für Hanna während des "Princess Charming"-Drehs eigentlich die größte Herausforderung? Promiflash hat bei der 28-Jährigen nachgefragt...

"Wovor ich auf jeden Fall Respekt hatte, beziehungsweise was so die größte Herausforderung war, waren die Entscheidungsnächte", rief sich Hanna die Dreharbeiten im Promiflash-Interview in Erinnerung. Ihr sei nämlich schon von vornherein bewusst gewesen, dass sie einigen Kandidatinnen in diesen Momenten die Hoffnung kaputtmachen müsse und somit auch Gefühle verletze. "Da wusste ich, das wird die krasseste Herausforderung für mich", betonte sie.

Für Hanna sei es andererseits "sehr überwältigend" gewesen, von so vielen Frauen umgarnt zu werden. "Natürlich ist es auch schwierig, allen gerecht zu werden", hielt sie fest und fügte hinzu: "Man muss da viel auf sein Herz hören und überlegen, wer zu einem passt – und wer eben nicht." Die Projektleiterin habe bei "Princess Charming" versucht, jeder eine Chance zu geben und fair zu sein.

Alle Infos zu "Princess Charming" bei RTL+.

Hanna

Hanna, "Princess Charming"-Star

Hanna, die neue "Princess Charming"

