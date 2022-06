Cathy Hummels (34) lässt sich vom Drama um ihren Ehemann Mats (33) nicht unterkriegen! Seit rund einem Jahr kursieren Gerüchte, dass sich die Kampf der Realitystars-Moderatorin und der Fußballer endgültig getrennt haben. In den vergangenen Monaten wurden dem Kicker immer wieder Turteleien nachgesagt – darunter mit der Influencerin Lisa Marie Straube, dem Ex-Germany's next Topmodel-Girl Céline Bethmann (23) und der OnlyFans-Bekanntheit Julia Nikola Gauly. Cathy wird oft mit den Mädchen verglichen, doch das scheint sie überhaupt nicht zu stören!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Mutter des kleinen Ludwig Hummels (4) nun zu Wort. Sie teilte einen Screenshot von einem Artikel, in dem sie mit der angeblichen neuen Flamme ihres Mannes verglichen wird. Julia sehe laut dem Verfasser angeblich aus wie "Cathys deutlich jüngere Schwester". Doch das ließ die 34-Jährige natürlich nicht auf sich sitzen. Sie konterte prompt: "Ist Schönheit eine Frage des Alters? Nö. Ich betrachte mich als guten Wein: Wird im Alter besser, intensiver, fruchtiger und geschmackvoller."

Mats scheint die ganze Aufmerksamkeit um seine angeblichen Affären genauso gut wegzustecken wie Cathy. Zu Gast beim YouTube-Format "Erkennst du den Song" scherzte er während der Vorstellungsrunde sogar über das Drama. "Ich bin der Mats, 33, und zu dritt ist mir am liebsten", witzelte er.

Anzeige

Instagram / juliagly_ Julia Nikola Gauly, OnlyFans-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / cathyhummels Moderatorin Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Juni 2022

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de