Sie haben wohl eine Menge Spaß zusammen! Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sind absolute Vollbluteltern. Das zeigen die beiden nicht nur immer mal wieder auf öffentlichen Events mit ihren Kids Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4), sondern auch öfters mit süßen Familienaufnahmen im Netz. Zum britischen Vatertag bekamen die Fans nun einen besonders niedlichen Schnappschuss zu Gesicht: Die Cambridges veröffentlichten ein neues Foto mit den drei Kids!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Herzogspaares wurde anlässlich des Vatertags in Großbritannien ein zuckersüßes Bild von William und seinen drei Kindern veröffentlicht. Total ausgelassen und vergnügt strahlen die vier auf der Aufnahme in die Kamera. Die Royal-Fans sind bei diesem Post total aus dem Häuschen. "Was für ein tolles Foto!", "Dieses Lächeln der vier" oder "Das ist ein tolles Vatertagsfoto", kommentieren unter anderem drei User im Netz.

Doch die Kids von William und Kate haben es manchmal auch faustdick hinter den Ohren – vor allem der jüngste Spross! Beim 70. Thronjubiläum von Queen (96) Elizabeth II. hatte Louis wohl während eines Festzuges nach einer Zeit ziemlich die Nase voll und erlaubte sich den einen oder anderen Scherz bei seiner Mama Kate.

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinzessin Charlotte, Herzogin Meghan und Prinz Louis, Juni 2022

Anzeige

MEGA Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, George und Louis

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de