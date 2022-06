Die beiden können ja gar nicht mehr aufhören zu grinsen! Ende April wurde Katie Holmes (43) das erste Mal mit Bobby Wooten III im New Yorker Central Park gesichtet. Seither bekommt man die Turteltauben oft zu Gesicht, so zeigte sich das Paar bereits auf einer Gala in New York gemeinsam. Nun erschienen Katie und Bobby frisch verliebt erneut auf dem roten Teppich.

Am vergangenen Dienstag fand die Premiere für den Film "Alone Together" in New York statt. Katie spielt in dem Streifen nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch die Regisseurin der Romanze. Aus diesem Grund durfte die 43-Jährige natürlich nicht auf der Filmpremiere fehlen – genauso wenig wie ihr Partner Bobby, der ihr bei der Veranstaltung nicht von der Seite wich. Während der Musiker einen schwarzen Sakko, eine dunkle lässige Hose und ein weißes Hemd mit schwarzen Schuhen trug, machte Katie in einem komplett weißen und bodenlangen Strickkleid eine gute Figur. Das Paar zeigte sich sichtlich glücklich und verliebt, denn sie bekamen beide ihr Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht!

Bevor Bobby in das Leben der Mama von Suri (16) getreten ist, war es längere Zeit ruhig um das Liebesleben der Schauspielerin. Denn nach ihrer Trennung von dem Koch Emilio Vitolo im Mai 2021 konzentrierte sich Katie erst einmal auf ihre Tochter sowie ihre Karriere.

Getty Images Bobby Wooten III und Katie Holmes im Juni 2022

Getty Images Bobby Wooten III und Katie Holmes auf dem roten Teppich

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

