Alkohol zum Frühstück: Bandkollegen in Sorge um Bill Kaulitz

Bill Kaulitz (32)' Alkoholkonsum kommt nicht immer gut an! Der Sänger und seine Band Tokio Hotel sind bereits seit Teenagertagen mega-erfolgreich. Dank seiner steilen Karriere wohnt der gebürtige Leipziger inzwischen in Los Angeles und führt ein Leben im Luxus. Dazu gehört auch mal das eine oder andere Gläschen Champagner für den Musiker. Doch Bills Vorliebe für alkoholische Drinks ist seinen Kollegen ein Dorn im Auge – sie sorgen sich um sein Image!

In einer neuen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprach der Blondschopf mit seinem Bruder Tom (32) jetzt über dieses Thema. Sein Zwilling ließ ganz beiläufig fallen, dass Bill schon vor der Aufzeichnung etwas getrunken habe. Der schilderte daraufhin, dass auch Bandkollege Georg Listing (35) kein Fan seines Alkoholkonsums sei: "Der hat jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit mir gesprochen. Er hat gesagt, es wird ihm jetzt so langsam 'too much' und er möchte sich davon distanzieren!"

Zur Diskussion sei das Ganze gekommen, weil Bill während der Promotour schon am Morgen Champagner getrunken habe – zum Unmut seines Kumpels: "Was du für ein Image hast, das ist ja peinlich", zitierte der Modedesigner ihn und erklärte: "Wir lieben Georg über alles. Aber er ist der absolute Spießbürger."

Instagram / billkaulitz Gustav, Bill, Tom und Georg von Tokio Hotel

Getty Images Tom und Bill Kaulitz mit Georg Listing

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

