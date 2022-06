Zum Geburtstag: Katherine widmet Chris Pratt rührende Worte

Was für eine süße Nachricht von Katherine Schwarzenegger (32) an Chris Pratt (43). Nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes Lyla Maria im Sommer 2020 konnte das glückliche Paar Ende Mai die zweite gemeinsame Tochter Eloise Christina begrüßen. Nun hatte die glückliche Familie noch einen Grund zum Feiern. Der Guardians of the Galaxy-Darsteller hat seinen 43. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass richtete Katherine rührende Worte an ihren Liebsten.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie ein Foto vom lächelnden Chris und drei gemeinsame Schnappschüsse, unter denen sie ihm zu seinem Geburtstag gratulierte und ihre Liebe erklärte. "Wir lieben dich so sehr! Ich fühle mich wie der glücklichste Mensch der Welt, mein Leben mit dir zu verbringen", schrieb sie. Dabei kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Du bist der liebevollste Vater, der hilfsbereiteste Partner, du hast das größte Herz und wir sind so gesegnet, deine Liebe zu spüren und zu erleben."

Mit diesen süßen Worten zu seinem Geburtstag hat Chris bereits die zweite Liebeserklärung von seiner Frau in einer Woche bekommen. Schon am Sonntag richtete die Tochter von Arnold Schwarzenegger (74) auf ihrem Instagram-Account anlässlich des Vatertags in den USA herzerwärmende Zeilen an ihren Ehemann Chris sowie an ihren eigenen Papa.

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im Schnee

