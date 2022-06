Mias letzter Kindergartentag: Sarah Harrison ist emotional

Sarah Harrison (31) kann kaum glauben, wie schnell ihre Töchter groß werden! Die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison (30) sind Ende 2020 mit ihren Kindern Mia (4) und Kyla (1) nach Dubai ausgewandert. In den Arabischen Emiraten läuft aber auch bei den Kleinen so einiges anders als in Deutschland: Beispielsweise werden die Kids dort schon im Alter von vier Jahren eingeschult. Die kleine Mia hatte deshalb schon jetzt ihren letzten Tag im Kindergarten!

In ihrer Instagram-Story gewährte Sarah ihren Fans jetzt einige Einblicke in den letzten Kindergartentag ihres Töchterchens: Anlässlich des Abschlusses fand eine große Feier für die Familien statt, bei der die Kinder gesungen und getanzt haben. "Finde das so schön, wie das hier zelebriert wird", schwärmte die stolze Mama und ließ das Event Revue passieren: "Es war wirklich wunderschön und superemotional. Jetzt ist es einfach vorbei mit dem Kindergarten."

Zudem bekamen Sarah und Dominic noch ein besonderes Andenken überreicht, das sie immer an die Kindergartenzeit ihrer Tochter erinnern wird! Die Eltern bekamen ein Buch, in das viele Kunstwerke und Bastelarbeiten von Mia eingeklebt wurden. "Das ist so schön! Das sind so tolle Erinnerungen!", freute sich Sarah.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose, Kyla und Dominic Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Netzstar

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de