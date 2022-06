Kritik nach unsensibler Äußerung: Chris Pratt musste weinen

Chris Pratt (43) musste nach seinem Shitstorm ordentlich schlucken. Mit seiner zweiten Ehefrau Katherine Schwarzenegger (32) ist der Guardians of the Galaxy-Darsteller überglücklich – das wollte er vor einigen Monaten mit der ganzen Welt teilen. In einem Post richtete er deshalb rührende Worte an seine Partnerin und bedankte sich öffentlich dafür, dass sie ihm eine "wunderschöne, gesunde Tochter" geschenkt hat. Nach dieser Aussage gab es ziemlich viel Hate für den Guardians of the Galaxy-Darsteller. Chris vergoss deshalb sogar einige Tränen!

Chris' Aussage wurde von viele Fans als ziemlich unsensibel aufgefasst. Schließlich ist sein neunjähriger Sohn aus seiner ersten Ehe mit Anna Faris (45) mit gesundheitlichen Problemen auf die Welt gekommen. Der Shitstorm, der daraufhin folgte, hat den 43-Jährigen ziemlich fertig macht, wie er nun in einem Interview mit Men's Health verriet. Vor allem die Tatsache, dass sein Sohn die Kritik seiner Community eines Tages lesen könne, habe Chris zum Weinen gebracht. Gemeinsam mit Katherine hat er inzwischen eine weitere Tochter bekommen.

Als Chris Ende des vergangenen Jahres in der Kritik stand, hielt vor allem seine Schwiegermutter Maria Shriver (66) zu dem Dreifach-Papa. "Ich möchte dich heute daran erinnern, was für ein guter Mann du bist, was für ein großartiger Vater du für Jack und Lyla bist, was für ein großartiger Ehemann du für Katherine bist, was für ein großartiger Schwiegersohn du für mich bist [...]", kommentierte sie damals unter Chris' umstrittenen Instagram-Beitrag.

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2019

Chris Pratt bei der "The Tomorrow War"-Premiere in L.A. im Juni 2021

Chris Pratt, Schauspieler

