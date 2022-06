Nach Krankheitsschock: Justin und Hailey Bieber unterwegs

Hailey (25) und Justin Bieber (28) halten zusammen wie Pech und Schwefel! Das bewies das Paar in letzter Zeit oft, allerdings unter tragischen Umständen: Im März wurde das Model wegen eines kleinen Schlaganfalls in ein Krankenhaus gebracht. Nur drei Monate später teilte dann der Sänger mit, dass sich sein Gesundheitszustand aufgrund des Ramsay-Hunt-Syndroms verschlechtert hat. Doch die Tiefschläge scheinen das Paar stärker zu machen: Hailey und Justin wurden nun händchenhaltend in Beverly Hills gesichtet.

Es ist gerade mal drei Wochen her, seit der "Stay"-Interpret seine Gesichtslähmung in einem Video zeigte. Doch das hindert den Kanadier wohl nicht daran, Zeit mit seiner Frau zu verbringen. So fingen Paparazzi die beiden Hand in Hand auf dem Weg zur Kirche in der kalifornischen Stadt Beverly Hills ein: Hailey trug eine kurze Jeanshose mit einem weißen Crop-Top sowie eine Lederjacke und schwarz-weiße Sneaker. Den Look peppte das Model mit einer schwarzen Sonnenbrille und großen goldenen Ohrringen auf. Ihr Mann entschied sich hingegen für eine hellgraue lange Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt sowie eine gleichfarbige Jacke und weiße Turnschuhe. Auch er trug einige Accessoires wie eine weiße Kette, Sonnenbrille und eine dunkelblaue Cap.

Hailey und Justin halten eng zusammen. Das bestätigte auch ein Insider gegenüber dem Online-Magazin People: "Hailey unterstützt Justin – genauso wie er, als sie gesundheitliche Probleme hatte. Sie sind unzertrennlich."

Anzeige

Action Press / Splash News Justin Bieber und Hailey Bieber in Beverly Hills

Anzeige

Action Press / Splash News Justin Bieber im Juni 2022

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Bieber im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de