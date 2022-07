Nach GNTM: Lieselotte wurde für eine Datingshow angefragt!

Dürfen sich die Fans etwa bald auf eine weitere TV-Show mit Lieselotte Reznicek freuen? Die Berlinerin erkämpfte sich in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel einen Platz in den Herzen zahlreicher Zuschauer und der Chefjurorin Heidi Klum (49): Mit ihren 67 Jahren schaffte sie es bis auf den sechsten Platz. Und auch nach GNTM könnte die TV-Karriere der Single-Frau weitergehen: Lieselotte wurde nämlich für ein Kuppelformat angefragt!

"Ich habe ein Angebot aus Italien bekommen", verriet Lieselotte jetzt im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Das ist die größte und bekannteste Datingshow in Italien." Wie genau die Produktionsfirma auf sie aufmerksam geworden ist, wisse die pensionierte Rentnerin allerdings nicht. "Ich habe wirklich gedacht: 'Das ist zum Piepen'", lachte sie.

Lieselotte fühlt sich aber auch sehr geschmeichelt. "Ich mag italienische Männer. Das habe ich natürlich auch als Kompliment genommen", betonte das Best-Ager-Model. Allerdings könne sie es sich eher nicht vorstellen, vor laufenden Kameras nach der Liebe zu suchen.

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Getty Images Lieselotte Reznicek bei den Green Awards 2022 in Berlin

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

