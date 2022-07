Was hält Sarah Engels von Pietros On-off-Liebe mit Laura?

Pietro Lombardi (30) machte Mitte Juni eine tolle Neuigkeit aus seinem Privatleben publik: Nach einem regelrechten Auf und Ab ist der Musiker wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa (26) zusammen. Aber was sagt eigentlich Pies Ex-Frau Sarah Engels (29) zu dieser On-off-Beziehung? "Ich glaube, das tut ihm gut, einfach eine Frau an seiner Seite zu haben, die ihn auch so ein bisschen lenkt und ihm den Weg zeigt", betonte die Mutter des gemeinsamen Sohnes Alessio (7) jetzt gegenüber Bunte.

