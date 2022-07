Für seinen Freund: Riccardo Simonetti hat endlich eine Küche

Riccardo Simonetti (29) würde für die Liebe scheinbar so einiges machen! Seit Dezember 2020 steht der Unternehmer öffentlich zu der Beziehung mit seinem Steven. Wie verliebt er in den New Yorker ist, teilt der Influencer immer mal wieder mit niedlichen Bildern im Netz. Inzwischen hat das Pärchen sogar sein erstes gemeinsames Eigenheim bezogen. Und wie wichtig Riccardo sein Liebster ist, machte er nun mit einer ganz besonderen Geste deutlich!

In seiner alten Wohnung setzte Riccardo auf eine eher unkonventionelle Raumverteilung – denn statt in seiner Küche zu kochen, baute er die Räumlichkeiten aus, um mehr Stauraum für seine Schuhe und Klamotten zu haben. "Mein Freund hat mir gesagt, er zieht erst mit mir zusammen, wenn wir eine Küche haben", berichtete der 29-Jährige in einem Instagram-Post. Gesagt, getan – denn auf seinem neuen Pic steht das Model stolz in seiner brandneuen Traumküche.

Auf spannende Details, wie sich Riccardo in seiner neuen Küche schlagen wird, können sich seine Follower sicherlich freuen – denn auch in Bezug aufs Zusammenziehen meldete sich die TV-Bekanntheit bereits auf witzige Weise im Netz. "Hilfe Leute, ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen. Ich wünsche mir ja, dass er bleibt, aber ich habe gar keine Erfahrung! [...] 'Wie viel Auslauf brauchen die? Wie oft muss man die füttern?'", scherzte er in seiner Story.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Januar 2021

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Freund Steven im Mai 2022 in Berlin

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Freund im August 2021 auf Mallorca

