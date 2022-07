Geburtstagsverbot: Yeliz Koc schießt gegen die Ochsenknechts

Die Schlammschlacht zwischen Yeliz Koc (28) und den Ochsenknechts geht in die nächste Runde! Seitdem sich die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (30) wenige Wochen vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie im September 2021 getrennt hatten, kehrt bei den beiden einfach kein Frieden ein. Tatsächlich sollen der "Wilde Kerle"-Star und seine Familie sogar kaum Interesse an dem Mädchen zeigen. Deshalb zieht Yeliz nun Konsequenzen: Sie will nur einen kleinen Teil des Ochsenknecht-Clans bei Snows erster Geburtstagsparty im Oktober dabeihaben!

