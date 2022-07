Nach Geburt: Sharna Burgess teilt süßen Clip mit ihrem Baby

Wie niedlich! Erst am Freitag gab Sharna Burgess (37) die freudigen News bekannt: Sie begrüßte zusammen mit ihrem Partner Brian Austin Green (48) zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt! Ihr kleiner Sprössling trägt den Namen Zane Walker Green und dürfte den Familienalltag ab jetzt ziemlich aufwirbeln. Nun teilte Sharna schon erste Eindrücke: Hier kuschelte sie mit ihrem Neugeborenen!

In ihrer Instagram-Story postete die Profitänzerin zum ersten Mal einen Schnappschuss mit ihrem Sohn. Darauf kuschelt sich der Kleine an sie, während Sharna zufrieden lächelt. Mit dem Lied "Heaven" von Kane Brown untermalte sie die Story musikalisch und drückte damit ihre Freude über den Familienzuwachs aus.

Brian ließ seine Community ebenfalls bereits an dem neuen Lebensabschnitt teilhaben. Der Ex von Megan Fox (36) veröffentlichte ein niedliches Bild, auf dem sein Sohn mit der kleinen Hand seinen Zeigefinger umschließt. Auch Sharna teilte diesen Schnappschuss und fand die rührenden Worte: "Mein Herz schlägt ab jetzt für immer in dir."

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess im Juli 2021

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess, Profitänzerin

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green mit Sohnemann Zane Walker Green im Juni 2022

