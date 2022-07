Nach Hayley Atwell: Ist auch Tom Cruise wieder am Flirten?

Jetzt heizt auch Tom Cruise (59) die Gerüchteküche um sein Liebesleben an. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Schauspieler und seine Mission: Impossible-Kollegin Hayley Atwell (40) nicht mehr zusammen sind. Die gebürtige Londonerin soll sogar schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben: Angeblich datet sie den Musikproduzenten Ned Wolfgang Kelly. Doch nun wurde auch Tom in verdächtiger Begleitung gesehen!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, soll Tom am Freitag in London ein Konzert von Adele (34) besucht haben – aber nicht alleine, sondern in Begleitung einiger Promis sowie einer unbekannten brünetten Dame. Fotos, die der Zeitung vorliegen, zeigen die beiden direkt nebeneinander. Sie wirken glücklich, aber scheinen dennoch eine gewisse Distanz zueinanderzuhalten. Um wen es sich bei der Frau handelt und in welchem Verhältnis sie zu dem Filmstar steht, ist nicht bekannt.

Tom versucht, sein Liebesleben aber offenbar ohnehin größtenteils privat zu halten. Sowohl zu der Reunion als auch der Trennung von Hayley äußerten sich lediglich Insider. Einer von ihnen hatte diesbezüglich gegenüber The Sun erklärt: "Sie verstehen sich wirklich gut und haben eine fantastische Chemie, weshalb sie sich Anfang des Jahres entschlossen haben, die Beziehung in aller Stille noch einmal zu versuchen. [...] Sie haben nun beschlossen, dass sie nur Freunde sind."

