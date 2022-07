Kaley Cuocos Papa war bei "The Big Bang Theory" immer am Set

Kaley Cuoco (36) und ihr Papa Gary haben eine ganz besondere Vater-Tochter-Beziehung! Mit der ersten Folge The Big Bang Theory 2007 feierte die Schauspielerin internationalen Erfolg – für 279 Episoden stand Kaley als Publikumsliebling Penny vor der Kamera. Doch 2019 war dann Schluss mit der Erfolgsserie, die Geschichte rund um Sheldon, Leonard und Penny war zu Ende erzählt. Drei Jahre nach dem Ende der Serie verriet Kaley eine süße Set-Tradition: Ihr Papa war bei jeder Aufnahme der Sitcom dabei!

Ja, richtig gelesen – Papa Gary war bei allen 279 "The Big Bang Theory"-Folgen am Set! "Wir hatten natürlich ein Live-Publikum im Studio, und er hatte einen Regiestuhl mit seinem Namen darauf", berichtete Kaley in einem Interview in der Late Late Show mit James Corden (43). "Jeden Abend beim Vorhang, bei der Verbeugung und bei der Einführung [...] stand er ganz oben und zeigte mir die Daumen nach oben", schwelgte die 36-Jährige gerührt in Erinnerung.

Die Besuche ihres Papas wurden so etwas wie eine Tradition am Set. "Die gesamte Crew und die Darsteller kannten meinen Vater so gut [...] Es war einfach etwas ganz Besonderes für uns alle", schwärmte Kaley – nicht nur die Penny-Darstellerin denkt gerne an die "The Big Bang Theory"-Zeit zurück, auch ihr Papa vermisst die Live-Aufnahmen.

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Getty Images Kaley Cuoco und Gary Cuoco im Februar 2010

Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast bei den People's Choice Awards, 2016

