So schön ist 67: Das ist GNTM-Lieselottes Beauty-Routine!

Lieselotte Reznicek hat Heidi Klum (49) bei Germany's next Topmodel wochenlang mit ihrem strahlenden Äußeren vom Hocker gehauen – die Berlinerin schaffte es sogar bis auf den sechsten Platz. Während der Show hat die 67-Jährige bereits erklärt, dass sie ihre Haut mit Birken-Creme jung hält. Aber was tut Lieselotte denn eigentlich sonst noch für ihr frisches Strahlen? Im Promiflash-Interview gewährte sie jetzt einen Einblick in ihre Beauty-Routine...

"Ich wasche mein Gesicht nicht zu viel. Abends ja, da ist man ja dreckig, Aber frühs nehme ich nur Thermalwasser", erklärte Lieselotte gegenüber Promiflash. Am Morgen besprühe sie ihr Gesicht einfach nur leicht mit dem Wasser und tupfe sich ab. Zu viel Reinigung und zu viele Produkte würden nämlich ihre Haut zu sehr strapazieren. "Und dann creme ich mich morgens noch mal ein – und abends dann die Birken-Creme", betonte sie.

Außerdem interessiere sich Lieselotte schon seit langer Zeit für die Inhaltsstoffe in ihren Pflegeprodukten und achte deshalb auf eine verträgliche Rezeptur. Zusätzlich verzichtet sie komplett auf Gesichtsbehandlungen und Beauty-Eingriffe. "Ich gehe nicht zur Kosmetik", stellte sie klar.

Anzeige

Getty Images Lieselotte Reznicek bei den Green Awards 2022 in Berlin

Anzeige

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Anzeige

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de