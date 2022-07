Nach "Temptation Island": Marc-Robin wirft Laura Lügen vor!

Lief in Wahrheit etwa alles ganz anders ab? Marc-Robin hat den Treuetest bei Temptation Island nicht bestanden. Der Schweißer ging seiner Partnerin Michelle mit der Verführerin Laura fremd. Nachdem der Kandidat mit der Single-Lady im toten Winkel geknutscht hatte, brach seine Liebste das Experiment prompt ab. Seitdem gehen die beiden getrennte Wege. Doch nach der Ausstrahlung der Wiedersehensfolge scheint Marc-Robin nun total sauer zu sein: Er wirft Laura sogar Lügen vor!

Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast äußerte sich der 26-Jährige nun zu seiner Turtelei mit der Verführerin. "Ich habe so viele kleine Lügen, die ich aufdecken kann", teaserte er an. Und tatsächlich: Laut Marc-Robin sei die Situation im toten Winkel viel harmloser gewesen, als Laura sie dargestellt habe. "Wir waren eine Minute da oben", stellte er klar: "Ich habe nicht einmal einen Ständer gehabt, verdammte Scheiße!"

Außerdem entspreche es nicht der Wahrheit, dass der Reality-TV-Teilnehmer die Fitnesstrainerin im toten Winkel gefragt habe, ob sie die Pille nehme. "Am zweiten oder dritten Tag hat sie mir in einem ganz normalen Gespräch am Pool on Cam schon gesagt, sie verhütet nicht", wetterte Marc-Robin weiter gegen Laura.

