Rihanna steht nach Geburt erstmals wieder in Öffentlichkeit!

Willkommen zurück! Rihanna (34) und ihr Freund A$AP Rocky (33) genießen seit einigen Wochen ihr Leben als kleine Familie: Mitte Mai kam ihr Sohn auf die Welt. Die Sängerin hat als frisch gebackene Mama wohl alle Hände voll zu tun, denn so bekam man sie kaum noch zu Gesicht. Doch damit könnte jetzt vielleicht Schluss sein: Rihanna zeigte sich zum ersten Mal wieder öffentlich, indem sie ein neues Video für ihre Marke Fenty Beauty teilte.

In dem Werbeclip, den sie auf dem YouTube-Kanal von "Fenty Beauty By Rihanna" veröffentlicht hat, sieht man die "Diamonds"-Interpretin in einem Badezimmer stehen. Ihre Haare trägt sie dabei mit mehreren Bantu-Knots geschlossen, wobei sie einige Strähnen als Braids heraushängen lässt. In einem schwarzen langärmligen Oberteil mit einem tiefen Ausschnitt, zwei Halsketten und einem natürlichen Make-up präsentiert die Barbadierin dann ihren neuesten Lip Gloss. Anschließend trägt sie das Produkt auf ihre Lippen auf und lächelt freundlich in die Kamera.

Das Video wurde am vergangenen Freitag veröffentlicht, als man Rihanna auch in London auf dem Wireless Festival gesichtet hatte. Dort geleitete sie ihre Security durch die Menschenmassen bis zur Bühne. Doch sie nahm nicht den weiten Weg auf sich, um selbst aufzutreten, sondern um A$AP Rocky bei seinem Konzert zu unterstützen.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Paris Fashion Week

Getty Images Rihanna, Sängerin

MEGA Rihanna beim A$AP-Rocky-Konzert in London

