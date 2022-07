Trotz Gerichtssieg: Auch Johnny Depp muss Geld nachzahlen!

Auch Johnny Depp (59) muss blechen! Im April standen der Schauspieler und seine Ex-Frau Amber Heard (36) vor Gericht und lieferten sich eine heftige Schlammschlacht. Am Ende befand die Jury die Blondine in den meisten Anklagepunkten des Verleumdungsprozesses für schuldig. Somit muss sie dem TV-Star rund 9,6 Millionen Euro zahlen – ihre Anwältin erklärte jedoch bereits, dass ihr das momentan nicht möglich sei. Doch auch Johnny kommt nicht ungeschoren davon – auch er muss zahlen!

Das will nun Page Six erfahren haben. Angeblich wurde der Fluch der Karibik vom zuständigen Gericht verdonnert, 38.000 Dollar (rund 36.000 Euro) an die American Civil Libierties Union zu zahlen. Die gemeinnützige Organisation habe viel Zeit und Energie investiert, um für den Prozess aufzudecken, dass Amber bezüglich ihrer Spenden nicht die Wahrheit gesagt hatte. Für das aufwendige Zusammenstellen von 1.900 Dokumenten soll Johnny die Mitarbeiter nun honorieren.

Der CEO der ACLU-Stiftung hatte vor Gericht ausgesagt, dass die Aquaman-Darstellerin von den vollen sieben Millionen US-Dollar (6,7 Millionen Euro) nur 1,3 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gezahlt hatte. Dabei hatte Amber angegeben, die Hälfte ihrer Scheidungsvereinbarung von Johnny an die US-amerikanische Organisation spenden zu wollen.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Getty Images Johnny Depp, Mai 2017

Getty Images Amber Heard, Mai 2022

