Bei Live-Talk: "Temptation Island"-Marc-Robin bepöbelt Laura

Marc-Robin wird gegenüber Laura extrem ausfallend. Der Schweißer verfiel der Verführerin bei Temptation Island und betrog sogar seine Freundin Michelle mit ihr. Während er sich offenbar ein bisschen in sie verguckte, entwickelte die Beauty aber keine Gefühle für ihn, sondern wollte ihn nur auf die Probe stellen. Nach der Ausstrahlung kam es zwischen den beiden dann zu einem öffentlichen Schlagabtausch. Nun trafen Marc-Robin und Laura wieder aufeinander – die Situation eskalierte.

Beim YouTube-Live-Talk mit Calvin Kleinen (30) kam es zu einer hitzigen Diskussion zwischen Marc-Robin und Laura. Der Tattoo-Liebhaber warf seinem Ex-Flirt vor, in vielen Punkten nicht die Wahrheit zu sagen. Daraufhin verlor er die Fassung: "Also erstens, Laura, du bist das ekelhafteste *********, was unter der Sonne rumrennt." Auch im weiteren Verlauf der Sendung wurden fast mehr Aussagen von Marc-Robin weggepiept als ausgestrahlt. Sogar Moderator Calvin wurden die verbalen Entgleisungen des Reality-TV-Darstellers irgendwann zu viel: "Entspann dich mal, mein Freund. Bitte, die Beleidigungen müssen wir hier nicht haben, Marc-Robin. Das geht auch freundlicher oder sachlicher."

Eine Versöhnung konnte der Influencer am Ende dementsprechend leider nicht erwirken. Auf Calvins Aufforderung, sich bei Laura zu entschuldigen, reagierte Marc-Robin nämlich uneinsichtig: "Wer entschuldigt sich bei mir?" Die Zuschauer waren ziemlich schockiert über das Verhalten des Influencers. "Marc-Robin ist so unfassbar respektlos", kommentierte unter anderem ein User.

RTL Marc-Robin und Laura bei "Temptation Island"

Instagram / laura__pkr Laura Pkr beim Feiern 2022

RTL+ Marc-Robin beim großen Wiedersehen von "Temptation Island"

