Süßes Paar: Ed Westwick gibt Red-Carpet-Debüt mit seiner Amy

Ed Westwick (35) und Amy Jackson (30) zeigen ihre Liebe jetzt auch auf dem roten Teppich! Schon seit Anfang des Jahres wird über eine Romanze zwischen dem Schauspieler und seiner Kollegin spekuliert. Im Juni teilte der Gossip Girl-Star dann sogar das erste gemeinsame Turtel-Foto. Doch nicht nur seine Fans im Netz dürfen sich dieses Anblicks erfreuen: Jetzt waren Ed und Amy sogar erstmals als Paar auf dem roten Teppich!

Bei den National Film Awards in London zeigten sich der 35-Jährige und die Britin Seite an Seite. Gemeinsam legten die beiden einen glamourösen Auftritt hin. Amy kam in einem schicken schwarzen Kleid mit Spitzen-Details und trug einen knallroten Lippenstift. Ed wählte ebenfalls einen klassischen Look und erschien in einem schwarzen Smoking mit Fliege. Arm in Arm posierten die beiden für die Fotografen.

Via Instagram gab Amy sogar schon weitere Einblicke in ihre Beziehung und plauderte aus, wie sie den Chuck-Bass-Darsteller überhaupt kennengelernt hat. "Er hat mich aus heiterem Himmel angeschrieben und Hallo gesagt, und ich bin fast vom Stuhl gefallen", erinnerte sie sich. Dann habe Ed um ein Date gebeten.

Instagram / edwestwick Ed Westwick und Amy Jackson, Schauspieler

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson bei den National Film Awards in London, Juli 2022

Getty Images Schauspielerin Amy Jackson

