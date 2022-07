Knuffige Bilder: Tammy Hembrow genießt ihr Familienglück

Tammy Hembrow (28) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein! Ende Juni ist die australische Influencerin erneut Mutter geworden. Sie durfte ihre Tochter Posy auf der Welt begrüßen. Während es für sie bereits das dritte Kind ist, wurde ihr Verlobter Matt Poole das erste Mal Vater. Die Kennenlernzeit scheint die fünfköpfige Familie auch in vollsten Zügen zu genießen: Im Netz teilte Tammy nun ein paar süße Aufnahmen mit ihren Liebsten!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 28-Jährige jetzt ein paar Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrem Partner und ihren Kids Wolf, Saskia und der kleinen Posy zu sehen ist. Auf den Fotos genießen sie den Sonnenuntergang am Strand – und wirken dabei total entspannt. In der Bildunterschrift darunter machte Tammy ihrer Familie eine süße Liebeserklärung: "Ich kann lieben, aber ich brauche ihre Herzen."

Wenige Tage nach der Entbindung war die YouTuberin auch schon wieder in Topform. In ihrer Story teilte sie Ende Juni ein paar Aufnahmen von sich, auf denen von überschüssigen Babypfunden überhaupt nichts mehr zu sehen war. Doch wie hat Tammy das geschafft? "Ich habe mich in dieser Schwangerschaft viel mehr auf die Bauchmuskelarbeit konzentriert als in den letzten beiden Schwangerschaften", verriet sie.

Instagram / tammyhembrow Influencerin Tammy Hembrow mit ihren Kindern Wolf, Posy und Saskia

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihrer Tochter Posy

