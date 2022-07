Total selten! Katherine Schwarzenegger zeigt ihre Tochter

Katherine Schwarzenegger (32) und ihr Partner Chris Pratt (43) haben sich den Traum von ihrer eigenen Familie erfüllt. Im August 2020 hat das Paar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßt. Nach Töchterchen Lyla Maria konnten sich die beiden im Mai über ihr zweites Baby Eloise Christina freuen. Im Netz teilte Katherine nun einen niedlichen Rückblick mit ihren Fans – und gewährt seltene Einblicke in ihren Mama-Alltag!

Via Instagram veröffentlichte Katherine am Donnerstag ein süßes Bild, das die Autorin gemeinsam mit ihrer erstgeborenen Tochter auf dem Arm im pinken Partnerlook zeigt. "Wenn dein Handy dir ein Bild anzeigt, das dich an diese Zeit im vergangenen Jahr erinnert. Sie werden so schnell groß", schrieb sie zu dem Throwback-Bild, auf dem die kleine Lyla erst einige Monate alt war.

Auch wenn das Paar sein Familienglück für gewöhnlich weitestgehend privat hält – wie verliebt Katherine und Chris noch heute sind, teilen die beiden immer wieder stolz mit der Öffentlichkeit. Erst im Juni machte der Guardians of the Galaxy-Darsteller seiner Liebsten eine süße Liebeserklärung auf seinem Instagram-Account. "Alles Liebe zum Jahrestag an meine starke, bezaubernde, kluge, liebenswerte, starke und barmherzige Frau. Ich bin so ein glücklicher Mann [...]. Die Kinder und ich können sich so glücklich schätzen, dich zu haben", schwärmte er.

