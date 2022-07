Nick Cannon: Nicht alle seine Baby-Mamas verstehen sich!

Da herrscht wohl dicke Luft untereinander. Nick Cannon (41) ist dafür bekannt, nichts von der Monogamie zu halten. So überrascht es auch nicht, dass der Ex von Mariah Carey (53) bereits sieben Mal Vater geworden ist – mit fünf verschiedenen Frauen. Der Rapper erwartet momentan sogar seinen achten Sprössling von seiner derzeitigen Freundin Bre Tiesi. Doch nun plauderte Nick aus, dass sich nicht alle Mütter seiner Kinder untereinander verstehen.

Der TV-Moderator teilte auf Instagram seinen jüngsten Radioauftritt, bei dem er für seine Kinder rappte und auch einige Worte an ihre Mütter richtete. So dankte er seinen Verflossenen dafür, dass sie seinen Nachwuchs zur Welt gebracht haben. Doch aus einem Vers ging hervor, dass es innerhalb seiner Großfamilie wohl auch einige Meinungsverschiedenheiten gibt, denn er rappte: "Alle meine Kinder werden immer Freunde sein, auch wenn ihre Mamas nicht einverstanden sind." Welche Frauen damit genau gemeint sind und inwiefern das ein Streitpunkt ist, führte der Komiker allerdings nicht weiter aus.

Kann sich Nick eigentlich noch weiteren Nachwuchs vorstellen? In einer Podcast-Folge von Lip Service wurde der Rapper auf die Gerüchte angesprochen, wonach er momentan Babys von drei verschiedenen Frauen gleichzeitig erwarten würde. "Was heißt erwarten... Sagen wir es so, der Storch ist unterwegs", ist er der Frage ausgewichen.

Anzeige

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Monroe und Moroccan

Anzeige

Getty Images Nick Cannon, Moderator

Anzeige

Getty Images Nick Cannon im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de