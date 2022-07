Nach Ehe-Aus: Feiert Julian Claßen bald YouTube-Comeback?

Startet Julian Claßen (29) mit YouTube schon bald wieder durch? Der Webstar wurde durch die Online-Plattform berühmt. Dort teilte er regelmäßig Eindrücke aus seinem Leben, wöchentlich konnten Fans sich auf seinem Kanal neue Videos anschauen. Seit der Influencer und seine Partnerin Bibi Claßen (29) im Mai aber ihr Ehe-Aus verkündet hatten, bleibt es ruhig auf seinem Account. Geht es für Julian nun bald wieder mit YouTube los?

In seiner Instagram-Story kommentierte der 29-Jährige die Tatsache, dass er momentan nicht so aktiv auf YouTube ist. "Ich kann mir schon gut vorstellen, dass vielleicht bald mal ein Vlog oder eine Haustour kommen könnte – möchte mich da aber nicht festlegen", kündigte er an.

Julian teilte aber auch offen mit seiner Community, dass er die kleine Pause momentan sehr genieße. "Aber ich will ehrlich sein, es tut nach zehn Jahren auch echt gut, mal einen Abstand zu YouTube zu haben", offenbarte er – dafür bereite ihm Instagram momentan großen Spaß.

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

