Nach Kindstod: Lauren Goodgers Babydaddy Charles meldet sich

Charles Drury kann es noch immer nicht fassen. Am Sonntagmorgen meldete sich die Ex-Freundin des TV-Stars, Lauren Goodger (35), mit traurigen Nachrichten bei ihren Fans: Sie verkündete, dass ihre gemeinsame Tochter Lorena nach der Geburt gestorben ist. In einem emotionalen Posting ließ sie ihre Follower an ihrer Trauer teilhaben. Auch Charles meldete sich nun zu Wort und zollte seiner Tochter mit rührenden Zeilen Tribut.

"Unser wunderschönes Mädchen, du warst in jeder Weise perfekt, der 8. Juli 2022 wird für immer dein Tag sein. Dein kleines Herz wird für immer in mir schlagen. Ich werde dich immer lieben", schrieb Charles auf Instagram. Der Verlust seines Babys schmerze den TV-Star zutiefst. "Ohne dich wird nichts mehr so sein, wie es mal war, es ist wie ein Albtraum, aus dem ich nicht erwachen kann", fuhr Charles fort.

Woran die kleine Lorena gestorben ist, gaben die Eltern nicht bekannt. Lauren betonte jedoch, dass ihr Baby bei der Geburt noch kerngesund war. "Sie war das schönste und gesündeste Baby, was ich je gesehen habe", teilte sie mit. Weiter ins Detail wollte die 35-Jährige nicht gehen.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im April 2021

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Oktober 2020

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Februar 2022

