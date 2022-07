Nach Trennung von Yeliz Koc: Jimi traute sich nicht raus!

Jimi Blue Ochsenknecht (30) hatte Angst! Der Sohn von Natascha Ochsenknecht (57) war mit Yeliz Koc (28) zusammen – die TV-Bekanntheiten haben sogar eine gemeinsame Tochter. Doch kurz vor ihrer Geburt trennten sich ihre Wege. Daraufhin schoss die einstige Bachelor-Kandidatin gegen den Moderator. Er schulde ihr Geld, habe eine manipulative Familie und zuletzt hieß es, er sei nicht für sein Kind da. Im Netz bekam der Schauspieler deshalb wohl sogar Hassnachrichten. Diese waren angeblich so schlimm, dass Jimi sich nicht mal mehr raustraute!

"Ich habe Morddrohungen bekommen, es waren die übelsten Gerüchte über mich im Umlauf", blickte der Moderator nun im Interview mit Bild aus. Deshalb fürchtete Jimi auch um seine Sicherheit: "Ich hatte Angst, auf die Straße zu gehen. Jetzt kann ich einfach nicht mehr." Also entschied er, vor Gericht zu ziehen, um den Streit mit Yeliz ein für alle Mal zu klären.

Tatsächlich einigte sich das Ex-Paar auch auf einen Vergleich. "Ich habe ihr den Vergleich angeboten, weil ich einfach wieder Ruhe in meinem Leben haben will und nicht möchte, dass weiterhin jedes Detail unseres Lebens auf Instagram oder in einem Podcast öffentlich gemacht wird", erklärte Jimi im weiteren Gespräch mit dem Blatt.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im September 2020

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

