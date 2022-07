Huch? "Temptation Island"-Michelle turtelt mit Lauras Freund

Was ist denn da los? In der diesjährigen Temptation Island-Staffel zerbrach die Beziehung von Michelle und Marc-Robin – der Schweißer ließ sich nämlich von der Verführerin Laura um den Finger wickeln und betrog seine Freundin. Auch zwischen dem Tattoo-Liebhaber und Laura entbrannte nach der Sendung ein Netz-Zoff. Inzwischen ist die Tänzerin aber wieder vergeben, und zwar an Jonny Jaspers, der in diesem Jahr auch als "Temptation Island"-Verführer tätig war. Nun wurden Jonny und Michelle aber beim Turteln gesichtet!

Michelle teilte in ihrer Instagram-Story einen Selfie-Clip, in dem sie und Jonny zu sehen sind. Darin albern die beiden rum, bevor der Blondschopf der Beauty einen ordentlichen Schmatzer auf die Wange drückt. Bandelt die Influencerin nun etwa mit Lauras Freund an, nachdem die Tänzerin Marc-Robin verführt hat?

Obwohl Marc-Robin Michelle mit Laura betrogen hat, fließt zwischen den beiden Frauen eigentlich kein böses Blut. "Sie war genau dafür da, um zu testen, ob er treu bleiben kann", betonte die Bauzeichnerin noch vor wenigen Wochen im Promiflash-Interview.

