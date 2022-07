Schießt Johnny Depp in diesem Song gegen Ex Amber Heard?

Johnny Depp (59) scheint seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Der Schauspieler hat eine schwere Zeit hinter sich: Er hat seine Ex Amber Heard (36) wegen Verleumdung verklagt. Über Wochen zog sich der nervenaufreibende Prozess, der die dunklen Geheimnisse der Ehe des Ex-Pärchens ans Licht gebracht hat. Schlussendlich konnte Johnny jedoch einen Sieg erringen. Nun scheint er sich an Amber für die schmachvolle Zeit rächen zu wollen – zumindest mit Worten.

Am Freitag soll Johnny mit dem legendären britischen Gitarristen Jeff Beck (78) ein neues Album herausbringen, berichtet Sunday Times of London. Die Lieder scheinen zu verraten, wie sich der Schauspieler während des zermürbenden, wochenlangen Prozesses gefühlt haben mag, der das schwierige Eheleben des Paares vor der Weltöffentlichkeit offenbarte. "Du sitzt da wie ein Hund, den es sieben Jahre lang gejuckt hat", singt er laut der Zeitung in einem Stück namens "Sad Motherf-in' Parade". Außerdem soll es in einer Zeile heißen: "Wenn ich einen Groschen hätte, würde ich ihn dir niemals geben!"

Neben seiner erfolgreichen Schauspielkarriere hat der Fluch der Karibik-Star auch eine lange Geschichte als Musiker. Kürzlich gab er bekannt, dass er im nächsten Sommer mit seiner Rock-Supergruppe Hollywood Vampires, bestehend aus ihm, Joe Perry (71), Alice Cooper (74) und Tommy Henriksen, auf Tournee gehen wird.

