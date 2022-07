Wegen Drogensucht: Bei Ozzy Osbourne wirkte die Narkose kaum

Ozzy Osbourne (73) erinnert sich an seine "wilden Tage" zurück. Es ist kein Geheimnis, dass der Musiker in der Vergangenheit stark drogen- und alkoholabhängig war. In dieser Zeit musste der "Black Sabbath"-Star sich hin und wieder wegen gesundheitlicher Probleme Operationen unterziehen. Wie Ozzy nun verriet, habe seine Sucht bei den OPs für Probleme gesorgt – das Narkosemittel habe nicht gewirkt.

In einem Interview mit Sirius XM erinnerte sich der 73-Jährige an eine Situation aus der Vergangenheit zurück. "Ich hatte einen Eingriff, als ich diesen ganzen Scheiß gemacht habe", plauderte der Sänger drauf los. Er erzählte, wie der Mann, der ihm damals das Narkosemittel verabreicht hatte, ihn währenddessen in ein Gespräch verwickelt habe. Doch als Ozzy nicht aufhörte zu reden, sei er stutzig geworden. "Und er sagte: 'Warum schlafen Sie noch nicht?'", berichtete der Musiker. Es habe damals das Vierfache der üblichen Menge des Mittels gebraucht, um ihn in den Schlaf zu versetzen.

Inzwischen sei eine solche Prozedur aber nicht mehr notwendig. Erst vor wenigen Wochen musste sich der sechsfache Vater wieder einer Operation unterziehen. Wie seine Frau Sharon (69) kurz darauf bekannt gab, sei der Eingriff an seinem Rücken gut verlaufen. "Ozzy geht es gut und er ist auf dem Weg der Besserung", teilte sie auf Instagram mit.

