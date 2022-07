Insider: Elon Musk und Freundin Natasha haben sich getrennt!

In Elon Musks (51) Privatleben war in den vergangenen Monaten so einiges los! Der Tesla-Chef bandelte nach der Trennung von seiner On-off-Freundin Grimes (34) Anfang des Jahres mit der australischen Schauspielerin Natasha Bassett an. Vor wenigen Tagen bestätigte der Unternehmer dann aber zudem, dass er 2021 mit einer anderen Frau Zwillinge bekommen hat. Diese unerwarteten Babynews verkraftete seine Beziehung offenbar nicht: Elon und Natasha sollen sich getrennt haben!

Ein Insider berichtete jetzt gegenüber HollywoodLife, dass Elon und Natasha fortan wieder getrennte Wege gehen. Offenbar hat die "Elvis"-Darstellerin die Beziehung mit dem wohlhabenden Geschäftsmann beendet, um sich mehr auf ihre Karriere zu konzentrieren. "Natasha hat so viel von Elon gelernt und sie ist dankbar für die Zeit, die sie zusammen verbracht haben, denn die war sehr besonders und surreal", betonte der Promi-Experte.

Offenbar haben sich Elon und Natasha trotz des Baby-Geständnisses im Guten getrennt, denn böses Blut fließt nach dem Liebes-Aus wohl nicht zwischen ihnen. Laut des Insiders hoffe die 30-Jährige sogar, dass sie und der reichste Mann der Welt weiterhin Freunde bleiben können.

Anzeige

Getty Images Elon Musk im September 2020

Anzeige

Getty Images Natasha Bassett, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de