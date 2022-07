Trotz Kuss-Phobie: "Princess Charming"-Hanna knutscht Jasmin

In der vergangenen Princess Charming-Folge sprach die Kandidatin Jasmin mit der Princess Hanna total offen über ein traumatisches Erlebnis: Die Osnabrücknerin wurde als kleines Kind im Kindergarten mehrmals von Jungs festgehalten und geküsst. Diese Erlebnisse lösten in der Verkaufsberaterin eine starke Kuss-Phobie aus, die sie auch bis heute begleitet. In der neuen Folge küsste Hanna Jasmin jetzt jedoch trotzdem ungefragt...

In der fünften Folge der lesbischen Datingshow feierte die Princess gemeinsam mit den Kandidatinnen im Rahmen der Happy Hour eine wilde Party. Am Pool gaben sich die Singles gegenseitig einen Lapdance nach dem anderen – und dabei überschritt Hanna eine Grenze: Sie tanzte Jasmin an und drückte ihr dabei einen Kuss auf. Die Teilnehmerin reagierte darauf gar nicht begeistert. "Ich habe in dem Moment überhaupt nicht daran gedacht, dass sie eine Kuss-Phobie hat", betonte die 28-Jährige im anschließenden Einzelinterview.

Hanna machte sich nach dem Vorfall viele Gedanken um den Kuss. "Ich hoffe, dass ich da nicht einen Schritt zu weit gegangen bin und dass sie sich unwohl gefühlt hat, weil das ist auf gar keinen Fall das, was ich bei ihr auslösen wollte", versicherte die Princess.

