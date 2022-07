Wie in "Natürlich Blond": Reese Witherspoon strahlt in Pink

Diesen Look kennt man doch an Reese Witherspoon (46)! Vor über 20 Jahren hat die Schauspielerin ihren globalen Durchbruch gefeiert – denn mit ihrer Rolle als Elle Woods wurde die US-Amerikanerin in "Natürlich blond" weltweit berühmt. Darin bewirbt sich die Pink-Liebhaberin an der Harvard University, um ihren Ex-Freund zurückzugewinnen. Für die dritte Fortsetzung wird sie schon bald erneut vor der Kamera stehen. Bei der Premiere zu ihrem neuen Film erinnerte Reese nun total an ihre alte Rolle in der romantischen Komödie!

Am Montag fand in New York die Premiere zu dem neuen Mystery-Drama "Der Gesang der Flusskrebse" statt, das von Reese mitproduziert wurde. Mit ihrem Look auf dem Red Carpet erinnerte die 46-Jährige jedoch an einen ganz anderen Streifen – denn in ihrem knallpinken Trägerkleid sah die hübsche Blondine auch zwei Jahrzehnte später immer noch so fit aus wie in ihrer Rolle als angehende Juristin. Dazu kombinierte sie goldglänzende offene Stilettos und ein mit Juwelen besetztes Goldarmband am Handgelenk.

Doch wie schafft es Reese, immer noch so fit zu sein und ihrem 20-jährigen Ich noch heute zum Verwechseln ähnlich zu sehen? Mithilfe ihrer Ernährung! Vor wenigen Wochen teilte die "Big Little Lies"-Darstellerin ihre äußerst nährstoffreichen Essgewohnheiten mit ihren Fans auf Instagram. Neben Avocado-Broten, Salat und Eiern gehören auch grüne Smoothies und jede Menge Vitamine zu ihren Food-Highlights.

ActionPress Reese Witherspoon als Elle Woods in "Natürlich blond 2"

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

Getty Images Reese Witherspoon

